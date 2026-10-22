Karaman'da jandarma okul ve yurt çevresinde 5 bin 841 kişiyi sorguladı - Son Dakika
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Karaman'da jandarma okul ve yurt çevresinde 5 bin 841 kişiyi sorguladı

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Karaman\'da jandarma okul ve yurt çevresinde 5 bin 841 kişiyi sorguladı
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Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuk ve gençlerin korunması için okul, üniversite ve yurt çevrelerinde denetim yaptı. Uygulamalarda 5 bin 841 kişi, 3 bin 920 araç ve 597 okul servis aracı kontrol edildi; eksikliği görülen araçlara idari para cezası uygulandı.

Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul, üniversite ve yurt çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Uygulamalarda 5 bin 841 kişi, 3 bin 920 araç ve 597 okul servis aracı kontrol edildi.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuk ve gençlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul ve öğrenci güzergahları başta olmak üzere çeşitli noktalarda denetim yaptı. Çalışmalar kapsamında 81 okul, 44 büfe, 144 kahvehane ve 120 park çevresi kontrol edildi.

Denetimlerde 5 bin 841 kişi, 3 bin 920 araç ve 597 okul servis aracı sorgulandı. İlgili mevzuat kapsamında eksikliği tespit edilen araçlara idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerinin okul çevreleri ve öğrenci güzergahlarındaki denetimlerini eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Karaman'da jandarma okul ve yurt çevresinde 5 bin 841 kişiyi sorguladı - Son Dakika
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