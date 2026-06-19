Karaman'da Kaçan Sürücüye 611 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaman'da Kaçan Sürücüye 611 Bin Lira Ceza

Karaman\'da Kaçan Sürücüye 611 Bin Lira Ceza
19.06.2026 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonrası yakalanarak 611 bin lira ceza aldı.

Karaman'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan plakasız motosikletin sürücüsüne 611 bin lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine plakasız bir motosiklete "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca başladı. Ters yönde ilerleyerek ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü, yaklaşık yarım saat süren takibin ardından motosikleti Hacıcelal Mahallesi 583. Sokak üzerinde bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin arkasından koştuğu şahıs, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede sürücünün M.E.Ü. (19) olduğu ve sürücü belgesine daha önce el konulduğu ortaya çıktı. Sürücü "dur" ihtarına uymamak, makas atmak, ters yönde seyretmek, ehliyetsiz araç kullanmak gibi çeşitli maddelerden toplam 611 bin lira para cezası kesildi. Motosiklet ise 90 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Gözaltına alınan sürücü ise işlemleri için polis merkezine götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Karaman, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Kaçan Sürücüye 611 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Berlin’de casusluk savaşı: Rusya, İran, Çin ve Türkiye başı çekiyor Berlin'de casusluk savaşı: Rusya, İran, Çin ve Türkiye başı çekiyor
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Vincenzo Italiano biletini kesti Beşiktaş’ta ayrılık Vincenzo Italiano biletini kesti! Beşiktaş'ta ayrılık
Kate Middleton’dan Royal Ascot’a dönüş Aynı elbiseyle dikkat çekti Kate Middleton'dan Royal Ascot'a dönüş! Aynı elbiseyle dikkat çekti
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Emniyet’te cephanelik sergisi Can Polat suikastı ve Otokoç saldırısı detayı Emniyet'te cephanelik sergisi! Can Polat suikastı ve Otokoç saldırısı detayı

13:01
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den talimat Meydanlarda milli maç için dev ekranlar kurulmayacak
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den talimat! Meydanlarda milli maç için dev ekranlar kurulmayacak
12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
12:08
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi Sonuçlar hayli şaşırtıcı
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi! Sonuçlar hayli şaşırtıcı
12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
11:59
Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler
Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay! Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler
10:51
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 13:07:51. #7.12#
SON DAKİKA: Karaman'da Kaçan Sürücüye 611 Bin Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.