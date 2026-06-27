Karaman'da motosiklet kaza yaptı! - Son Dakika
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Karaman'da motosiklet kaza yaptı!

Karaman\'da motosiklet kaza yaptı!
27.06.2026 12:43
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Kontrolden çıkan motosiklet park halindeki minibüse çarparak altına girdi, sürücü yaralandı.

Karaman'da kontrolden çıkan motosiklet park halindeki minibüsün altına girdi. Motosiklet sürücüsü genç kadın ölümden dönerken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Yeşilada Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K.'nin (20) kullandığı 06 CRH 462 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan minibüse çarparak altına girdi. Kazada sürücü G.K. yaralanırken, motosiklet ise minibüsün altında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüsün altında sıkışan ve yakıt sızıntısı olduğu belirlenen motosikletse itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kazanın anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin kontrolü kaybederek minibüsün altına girdiği görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da motosiklet kaza yaptı! - Son Dakika

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