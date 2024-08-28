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Karaman'da motosiklet kazası: 1 ölü

KARAMAN - Karaman'da yoldan çıkarak şarampole takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Karaman- Ereğli Karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Gökbudak idaresindeki 35 ECU 87 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Ahmet Gökbudak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Gökbudak'ın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.