Karaman\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Karaman'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.P. idaresindeki 70 ACN 495 plakalı motosiklet, yağışlı havada yolun kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motokurye S.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN