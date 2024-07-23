Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Karaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeğiyle arama yapılan bir evde uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 21 kök kenevir bitkisi, 94 gram kubar esrar, tabanca mermileri, ruhsatsız av tüfeği ve çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 7 ayrı suçtan arandığı ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

23.07.2024 11:13
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Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeğiyle arama yapılan bir evde uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Evde bunulan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde Ö.Ş. isimli şahsın elinde bulunan uyuşturucuyu satmak amacıyla müşteri aradığı istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri şahsın evine operasyon düzenledi. Ev içerisinde narkotik köpeği 'Erek' ile arama yapan ekipler, 21 kök kenevir bitkisi, 94 gram kubar esrar, 220 adet tabanca mermisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 150 adet av tüfeği fişeği ve çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi. Ekipler evde bulunan Ö.Ş., İ.K. ve Ö.Ş. isimli kişileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.Ş'nin 7 ayrı suçtan aranması olduğu ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. 3 şüpheli haklarında adli işlem başlatılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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