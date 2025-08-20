Karaman\'da Yaşlı Kadına Darp: Oğlu Gözaltında

Karaman'da 78 yaşındaki yaşlı kadın, akıl sağlığı yerinde olmadığı ileri sürülen oğlu tarafından darp edilerek eve kilitlendi.

Olay, Karamanoğlu Mehmet Bey Mahallesi 372. Sokak'ta bulunan 2 katlı evin ikinci katında yaşandı. İddiaya göre, akıl sağlığı yerinde olmadığı ileri sürülen M.T. (40), 78 yaşındaki annesi A.T.'yi darp ettikten sonra eve kilitleyip oradan ayrıldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evden kendi imkanlarıyla çıkan yaşlı kadın polis ekiplerine oğlunun kendisini darp ettiğini ve ardından evden kaçtığını anlattı. Polisin yaşlı kadını huzurevine yerleştirme talebini ise yaşlı kadın "Ben ölürsem öleyim, onu uzaklaştırmanız yeter. Başka bir şey istemiyorum. Huzurevinde öleceğime kendi evimde öleyim" diyerek reddetti.

Polis ekipleri M.T.'yi yakalamak için çalışma başlatırken, darp edilen yaşlı kadın sağlık ekibinin yaptığı kontroller sonrasında Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, yaşlı kadının oğlunun geçmişte 1 ay boyunca akıl hastanesinde tedavi gördüğü ve sonrasında çıktığı belirtildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN