Karaman'da Yaşlı Kadına Darp: Oğlu Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Karaman'da Yaşlı Kadına Darp: Oğlu Gözaltında

Karaman\'da Yaşlı Kadına Darp: Oğlu Gözaltında
20.08.2025 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

78 yaşındaki kadın, akıl sağlığı yerinde olmadığı öne sürülen oğlu tarafından darp edildi.

Karaman'da 78 yaşındaki yaşlı kadın, akıl sağlığı yerinde olmadığı ileri sürülen oğlu tarafından darp edilerek eve kilitlendi.

Olay, Karamanoğlu Mehmet Bey Mahallesi 372. Sokak'ta bulunan 2 katlı evin ikinci katında yaşandı. İddiaya göre, akıl sağlığı yerinde olmadığı ileri sürülen M.T. (40), 78 yaşındaki annesi A.T.'yi darp ettikten sonra eve kilitleyip oradan ayrıldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evden kendi imkanlarıyla çıkan yaşlı kadın polis ekiplerine oğlunun kendisini darp ettiğini ve ardından evden kaçtığını anlattı. Polisin yaşlı kadını huzurevine yerleştirme talebini ise yaşlı kadın "Ben ölürsem öleyim, onu uzaklaştırmanız yeter. Başka bir şey istemiyorum. Huzurevinde öleceğime kendi evimde öleyim" diyerek reddetti.

Polis ekipleri M.T.'yi yakalamak için çalışma başlatırken, darp edilen yaşlı kadın sağlık ekibinin yaptığı kontroller sonrasında Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, yaşlı kadının oğlunun geçmişte 1 ay boyunca akıl hastanesinde tedavi gördüğü ve sonrasında çıktığı belirtildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Güvenlik, karaman, 3-sayfa, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Yaşlı Kadına Darp: Oğlu Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Dünya Yamaç Paraşütü Kupası’nda feci ölüm Dünya Yamaç Paraşütü Kupası'nda feci ölüm
AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu
Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz
Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 12:35:30. #7.12#
SON DAKİKA: Karaman'da Yaşlı Kadına Darp: Oğlu Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.