Karapınar'da Kamyon Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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Karapınar'da Kamyon Devrildi: 2 Yaralı

Karapınar\'da Kamyon Devrildi: 2 Yaralı
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Karapınar'da kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi Akören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki M.İ.Y. idaresindeki 01 BCT 615 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Karapınar, 3. Sayfa, Trafik, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karapınar'da Kamyon Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika

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