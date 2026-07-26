İbrahm Kutluay ve Demert Şener 8 yıl sonra ilk kez aile tatiline çıktı - Son Dakika
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İbrahm Kutluay ve Demert Şener 8 yıl sonra ilk kez aile tatiline çıktı

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Bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Demet Şener ile İbrahim Kutluay, boşanmalarının ardından yıllar sonra aynı tatilde buluştu. 2018'de 15 yıllık evliliklerini noktalayan eski eşler, çocukları İrem ve Ömer Kutluay ile birlikte Yunanistan'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Neşeli halleriyle dikkat çeken ikiliden İbrahim Kutluay'ın valizleri taşıması da objektiflere yansıdı.

2018 yılında 15 yıllık evliliklerini sonlandıran Demet Şener ile İbrahim Kutluay, boşanmalarının ardından ilk kez çocukları İrem ve Ömer ile birlikte tatile çıktı. Eski eşler, yolculuğa çıkarken havalimanında objektiflere yansıdı.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay, boşanmalarının üzerinden geçen 8 yılın ardından ilk kez ailece tatile çıktı. Çocukları İrem ve Ömer Kutluay ile birlikte Yunanistan'a gitmek üzere havalimanında görüntülenen eski eşler, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Objektiflere yansıyan görüntülerde İbrahim Kutluay'ın ailenin valizlerini taşıdığı görüldü. Demet Şener, kızı İrem ve oğlu Ömer ile sohbet ederek terminalde ilerlerken, aile bireylerinin keyifli halleri gözlerden kaçmadı.

8 YIL SONRA İLK AİLE TATİLE

2018 yılında olaylı bir boşanma süreciyle yollarını ayıran Demet Şener ve İbrahim Kutluay, geçen süreçte çocukları için birçok kez bir araya gelse de ilk kez birlikte tatil planı yaptı. Yunanistan'a giden eski eşler, bu kez çocuklarıyla ailece yaz tatiline çıktı.

ÇOCUKLARI İÇİN ÖRNEK TABLO 

Boşanmalarının ardından dostane ilişkilerini sürdüren ikili, özellikle çocukları İrem ve Ömer'in özel günleri ile eğitim ve spor hayatlarında sık sık yan yana geliyordu. Bu kez birlikte tatile çıkmaları, magazin gündeminde "8 yıl sonra ilk aile tatili" olarak yorumlandı.

İbrahm Kutluay ve Demert Şener 8 yıl sonra ilk kez aile tatiline çıktı
İbrahm Kutluay ve Demert Şener 8 yıl sonra ilk kez aile tatiline çıktı
İbrahm Kutluay ve Demert Şener 8 yıl sonra ilk kez aile tatiline çıktı

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Son Dakika Demet Şener İbrahm Kutluay ve Demert Şener 8 yıl sonra ilk kez aile tatiline çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbrahm Kutluay ve Demert Şener 8 yıl sonra ilk kez aile tatiline çıktı - Son Dakika
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