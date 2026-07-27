Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı - Son Dakika
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Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
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Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında ünlü fenomen Mesut Can Tomay, "uyuşturucu ticareti" iddiasıyla evinde gözaltına alındı. Tomay, savcılıktaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Tomay'ın, savcılık ifadesinde uyuşturucu maddeyi kendisi için sipariş ettiğini ve korktuğu için uyuşturucu dolu çantayı doğalgaz dolabına sakladığını itiraf ettiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü fenomen Mesut Can Tomay, "uyuşturucu ticareti" iddiasıyla Şişli'deki evinden gözaltına alındı. Tomay ile birlikte iki kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Mesut Can Tomay, savcılıktaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ARKADAŞININ DOĞAL GAZ DOLABINA SAKLAMIŞ

Ünlü fenomen Mesut Can Tomay'ın, Şişli'de oturduğu rezidansa uyuşturucu siparişi verdiği, çanta içinde bulunan uyuşturucu maddeyi ise aynı binada oturan şüpheli olan arkadaşı Mustafa T.'nin doğal gaz saatinin bulunduğu dolabının içine sakladığı öne sürüldü.

İddiaya göre site görevlileri çantayı fark edip sitede sahibini ararken olayı polis ekiplerine bildirdi. Durumun fark edilmesi üzerine fenomen Mesut Can Tomay çantayı alması için şüpheli Süleyman Ç.yi evine davet edip çantayı almasını istedi. Polis ekipleri çantanın sahibi Mesut Can Tomay'ın olduğunu belirlemesi üzerinde fenomeni adresinde gözaltına aldı. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tomay, sağlık kontrolü için önce hastaneye ardından ise adliyeye götürüldü. 

"BEN SİPARİŞ ETTİM"

Mesut Can Tomay, savcılıktaki ifadesinde, uyuşturucuyu kullanan kişinin kendisi olduğunu itiraf ederek, kamuoyuna yansıyan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonundan çekindiği için böyle bir şey yaptığını, uyuşturucu madde konusuyla ilgili anılmak istemediği için böyle bir olayı kurguladığını ifade etti. Tomay, pişman olduğunu söyledi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Savcılıktaki ifadesinin ardından Mesut Can Tomay Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

MESUT CAN TOMAY KİMDİR?

2 Haziran 1999 doğumlu olan Mesut Can Tomay, Türk oyuncu ve sosyal medya fenomeni olarak biliniyor.

Oyunculuk kariyerine 2012 yılında 13 yaşında iken Show TV'de yayınlanan Türk'ün Uzayla İmtihanı dizisinde Tarkan karakterini canlandırarak başlayan Tomay, 2017 yılında Maide'nin Altın Günü filminde Yağmur karakterini canlandırdı.

Heredot Cevdet Saati, Kördüğüm, İkinci Şans gibi dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı.

2019 yılında popüler YouTuber'ların videolarında Ali Biçim ile birlikte görünmeye başladı. Ardından Aralık 2019'da Ali Biçim ile birlikte YouTube kariyerine başladı. 2 aydan az bir sürede 1 milyon aboneyi geçti. Ali Biçim ile birlikte, YouTube kanalından Tam Kafadan Karavana adlı diziyi ve Exxen'de O Adam Oldun Mu? adlı içeriği üretti.

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Son Dakika Güncel Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hakan T Hakan T:
    Bize ne bundan birde bunun için bildirim gönderiyorsun. vicdansızlar vicdana gelip Emekli ye zam yapıldı sandım ?? 2 2 Yanıtla
  • Hüseyin Bozkurt Hüseyin Bozkurt:
    toplumun yüz karaları 0 0 Yanıtla
    Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    sosyal medya sotarılarına fenomen diyolar 0 0
  • Umut Toy Umut Toy:
    Seçim yaklaştıkça medyada, "ünlüsü de sporcusu da dâhil herkese eşit şekilde işlem yapılıyor" mesajı daha sık veriliyor. Ancak aynı hassasiyetin her konuda ve herkes için gösterilmediği yönündeki eleştiriler de giderek artıyor. Hukukun, yalnızca kamuoyuna mesaj vermek için değil, istisnasız herkese aynı ölçüde uygulanması gerektiği yönündeki beklenti ise değişmiyor. kısacası yersen 0 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    ???? 0 0 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    ünlü fenomen ne ya sosyal medya sotarılarına fenomen diyorsunuz ya toplumu bozmaktan baska ne işe yarıyolar 0 0 Yanıtla
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