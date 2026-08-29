Saç ektiren Hırvat futbolcu bin pişman oldu - Son Dakika
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Saç ektiren Hırvat futbolcu bin pişman oldu

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Türkiye’de saç ektirdiği iddia edilen Hırvat futbolcu Antonio Kacunko’nun son hali olay oldu. Saç ekimi sonrası ortaya çıkan görüntüsü beklentilerin uzağında kalan Kacunko’nun eski ve yeni hali arasındaki fark dikkat çekti.

Hırvat futbolcu Antonio Kacunko, Türkiye’de yaptırdığı iddia edilen saç ekiminin ardından ortaya çıkan görüntüsüyle dikkat çekti. 

Daha önce saçlarının özellikle ön ve üst bölümlerinin oldukça seyrek olduğu görülen Kacunko, saç ekimi yaptırarak görünümünü değiştirmek istedi.

Saç ektiren Hırvat futbolcu bin pişman oldu

SONUÇ BEKLEDİĞİ GİBİ OLMADI

Ancak Kacunko’nun saç ekimi sonrasındaki görüntüsü beklenen sonucu vermedi. Futbolcunun yeni saç görünümünün doğal durmaması ve özellikle ön bölümdeki yoğunluk dikkat çekti. Kacunko’nun eski ve yeni fotoğrafları yan yana getirildiğinde değişim çok daha net görüldü.

Saç ektiren Hırvat futbolcu bin pişman oldu

YAPAY ZEKA İHTİMALİ DE KONUŞULUYOR

Öte yandan Kacunko’nun sıra dışı saç görünümünün yer aldığı karenin gerçek olmayabileceği ve yapay zekayla oluşturulmuş olabileceği de konuşuluyor.

Son Hali, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Saç ektiren Hırvat futbolcu bin pişman oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Bu ne aw :D 1 0 Yanıtla
  • Ali Güven Ali Güven:
    kaç kesim bölgesinde yapmıştır Türkiye dünyada 1 numara yoksa 0 0 Yanıtla
  • Jasmin Jasmin:
    Çim adam yapmı?lar. Hangi dr acaba vallai merak ettim 0 0 Yanıtla
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