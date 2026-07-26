Gaziantep\'te feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi kırsal Sarıt Mahallesi’nde 19 yaşındaki A.Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin önünde oturan 5 kişinin arasına daldıktan sonra tarlaya uçtu.

1 ÖLÜ, 2’Sİ AĞIR 5 YARALI

Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilin çarptığı Ayşe Işıklar’ın (69) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan A.I. (5) ve A.I. (11) ile hafif yaralanan N.A.I. (4), A.I. (3) ve sürücü A.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2 çocuğun durumunun kritik olduğu belirtildi.

YARALI SÜRÜCÜ İSE GÖZALTINDA

Hayatını kaybeden kadının cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralı sürücü ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.