Galatasaray'ın eski yıldızı Yusuf Demir'den sarı-kırmızılı takım için olay sözler - Son Dakika
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Galatasaray'ın eski yıldızı Yusuf Demir'den sarı-kırmızılı takım için olay sözler

Galatasaray\'ın eski yıldızı Yusuf Demir\'den sarı-kırmızılı takım için olay sözler
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Galatasaray’dan ayrılarak eski takımı Rapid Wien’e dönen Yusuf Demir, sarı-kırmızılı kulüp hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Geçmiş yıllarda yaşadığı sakatlığa değinen Yusuf Demir, "Galatasaray'daki süreç benim için oldukça zordu. Sakatlığımın ardından ayak bileğime ayakkabı bile giyemeyecek durumdaydım. Buna rağmen bana iğne yapılıp takımla seyahat etmem önerildi. Elbette bunu reddettim çünkü o iğnenin içinde ne olduğunu bilmiyordum'' dedi.

Şubat 2026'da Galatasaray'dan ayrılarak eski takımı Rapid Wien'e bedelsiz transfer olan Yusuf Demir, sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği döneme dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Genç futbolcu, özellikle sakatlık sürecinde yaşadıklarını "SK Rapid Podcast" adlı programa anlattı. 

2022'DEKİ SAKATLIK SÜRECİ

Eylül 2022'de Avusturya U21 Milli Takımı kampından ayak bileği sakatlığıyla İstanbul'a dönen Demir, bileğinin ciddi şekilde şiştiğini ve Adana Demirspor maçına hazırlık sürecinde ne antrenmana çıkabildiğini ne de futbol ayakkabısı giyebildiğini belirtti.

''İĞNE YAPILIP TAKIMLA SEYEHAT ETMEM ÖNERİLDİ''

Galatasaray'daki sürecin kendisi için çok zor geçtiğini vurgulayan Yusuf Demir, "Galatasaray'daki süreç benim için oldukça zordu. Sakatlığımın ardından ayak bileğime ayakkabı bile giyemeyecek durumdaydım. Buna rağmen bana iğne yapılıp takımla seyahat etmem önerildi. Elbette bunu reddettim çünkü o iğnenin içinde ne olduğunu bilmiyordum. Tıbbi süreçlerde ciddi sorunlar yaşadım ve yaşananlar beni gerçekten şoke etti." dedi. 

''KULÜBÜM İÇİNDE YAŞANAN ŞEYLERİ ÇOK AZ KİŞİ GÖRMEK İSTER''

Demir, Galatasaray'ın büyüklüğüne de değinerek kulüp içindeki bazı durumlara işaret ederek "Galatasaray'ın dünya genelinde 40 milyondan fazla taraftarı var ama kulübün içinde yaşanan bazı şeyleri çok az kişi görmek ister." ifadelerini kullandı. 

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın eski yıldızı Yusuf Demir'den sarı-kırmızılı takım için olay sözler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ikoyuncu.6301@gmail.com [email protected]:
    keşke nasıl yatarak paraları indirdiğini de anlatsaydın onu da çok az kişi yapar yusuf efendi. 2 0 Yanıtla
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