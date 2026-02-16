Karapınar'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
Karapınar'da Kaza: 4 Yaralı

Karapınar'da Kaza: 4 Yaralı
16.02.2026 20:31
Otobanın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, avlu duvarına çarptı; 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil avlu duvarına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Adalet Mahallesi Timur Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.B. idaresindeki 42 BDJ 895 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 128705. Sokak kesişimine yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç, sokak üzerinde bulunan bir evin avlu duvarına çarptı. Kazada sürücü D.B. ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

22:06
21:19
21:15
20:59
20:34
20:18
