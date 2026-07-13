Dalgalara kapılan 15 yaşındaki genç kızın imdadına cankurtaran ekipleri yetişti - Son Dakika
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Dalgalara kapılan 15 yaşındaki genç kızın imdadına cankurtaran ekipleri yetişti

Dalgalara kapılan 15 yaşındaki genç kızın imdadına cankurtaran ekipleri yetişti
13.07.2026 15:56  Güncelleme: 15:59
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki kız çocuğu, cankurtaran ekiplerinin jet ski ile müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde akıntıya kapılarak açığa sürüklenen ve boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki kız çocuğu, cankurtaran ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar cankurtaran ekiplerinin kamerasına yansıdı.

Olay, Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi, Kule 13 mevkiinde meydana geldi. Denize giren 15 yaşındaki kız çocuğu, dalga ve akıntının etkisiyle kısa sürede açığa sürüklendi. Çocuğun zor anlar yaşadığını gören Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Amirliği ekipleri duruma müdahale etti. Jet skili cankurtaran ekipleri, hızlıca boğulma tehlikesi yaşayan kızın bulunduğu bölgeye ulaştı. Kısa sürede su içerisinden çıkarılan genç kız, güvenli şekilde kıyıya ulaştırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen çocuk, sahilde bekleyen ailesine teslim edildi. O anlar cankurtaran ekiplerinin kamerasına yansıdı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dalgalara kapılan 15 yaşındaki genç kızın imdadına cankurtaran ekipleri yetişti - Son Dakika

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