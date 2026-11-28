Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Karasu Büro Amirliği ile Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müşterek çalışma yürüttü. Bu çalışmalar çerçevesinde durdurulan B.D. (34) isimli şüphelinin üzerinde ve aracında arama yapıldı. Aramalarda 29,67 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan B.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.