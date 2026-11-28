Karasu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 'Sokaklar Güvende' kapsamında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aramalarda şüphelinin üzerinde ve aracında 29,67 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Karasu Büro Amirliği ile Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müşterek çalışma yürüttü. Bu çalışmalar çerçevesinde durdurulan B.D. (34) isimli şüphelinin üzerinde ve aracında arama yapıldı. Aramalarda 29,67 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan B.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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