Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından, ilçede eğitim çağındaki çocukların okul dışı öğrenme ve tabiat sevgisine katkı yapmak amacıyla hayata geçirilen Karatay Tabiat Mektebi'nde eğitimler başladı.
Karatay Şehir Parkı içerisinde kurulan Karatay Tabiat Mektebi'nde ilkokul ikinci sınıf öğrencileri, bir taraftan birçok atölye çalışmasıyla doğayı yeniden keşfederken diğer taraftan da eğlenceli bir şekilde eğitim hayatlarına katkı sunacak.
Her yıl Karataylı bin 500 ilkokul 2. sınıf öğrencisi faydalanacak
Karatay Tabiat Mektebi sayesinde her yıl ilçedeki 1500 ilkokul ikinci sınıf öğrencisi; kurulan atölyelerde tarım, hayvancılık, sıfır atık, çevre ve daha birçok konuda uygulamalı eğitimler ile etkinliklere katılacak. Karatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen eğitimler kapsamında Karatay Tabiat Mektebi'nde; ahşaptan oluşturulan 3 adet atölyede kil seramik yapımı, temel yaşam becerileri, kompost yapımı, atık malzemelerden organik kompost yapımı ve daha birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında ayrıca; içerisinde midilli atları, tavşan, kedi, güvercin, tavuk ve horoz gibi hayvanların olduğu Hayvan Evleri ile çadırlar kuruldu. 3 katlı Gözlem Kulesi'ne çıkan minikler, doğal hayatı izleme fırsatı bulurken, 100 metrekarelik Labirent Oryantiring Parkuru'nda ise öğrenciler birçok eğlenceli etkinliğe katıldı.
"Çocuklarımızın iyi yetişmesi önceliğimiz"
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocukların eğitim hayatına önemli katkı sağlamasını hedefledikleri projenin Karatay'a hayırlı olmasını diledi. Başkan Hasan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak eğitime yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede çocuklarımızın eğitimi ve geleceğe hazırlanmaları bağlamında milli eğitim müdürlüğümüze önemli destekler veriyoruz. Karatay Şehir Parkımızın içerisine Karatay Tabiat Mektebi'mizi kurduk ve eğitimlerimize başladık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte yürüttüğümüz projemizle her yıl ortalama bin 500'ün üzerinde ilkokul ikinci sınıf öğrencimizi buraya getirip öğrencilerimize uygulamalı ve teorik eğitimler verilecek. Çocuklarımız, oluşturduğumuz atölye ve alanlarda hem doğayla, toprakla, canlılarla iç içe olacaklar hem de birçok atölye çalışmalarıyla okullarında gördükleri eğitimlerini pekiştirmiş oluyorlar. Öğrencilerimizin doğayla buluştuğu, doğada yaşayarak güven elde ettiği, el becerilerinin, kişisel, sosyal ve duygusal becerilerinin geliştiği, birlikte iş yapabilme yeteneğinin güçlendiği bir ortam sunmuş olduk. Karatay Tabiat Mektebi'mizi bu çerçevede, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın okul dışı öğrenme bağlamında önemli görüyoruz. Karatay Tabiat Mektebi'miz ilçemize, Konya'mıza ve çocuklarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Karatay Tabiat Mektebi'nde Eğitimler Başladı - Son Dakika
Afyonkarahisar'da yapılan denetimde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 43,50 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, yapılan aramalarda hassas terazi, sentetik ecza maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para da ele geçirildi.
Samsun Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok asayiş ve NARVAS uygulamasında yapılan kontrollerde 1 adet kurusıkı tabanca, 14 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet radar tespit cihazı ve 4 adet bıçak ele geçirildi. Ayrıca 5 araca 75 bin 351 TL trafik cezası uygulandı. Operasyon kapsamında 3 şahsa 12 bin 436 TL idari para cezası verilirken, 3 şahsa adli tahkikat başlatıldı ve 2 şahsa idari işlemler başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan kediye işkence görüntüsü üzerine çalışma başlattı. Şüpheli, kedinin arkadaşına ait olduğunu ve kasıtlı şiddet uygulamadığını savundu. Kedi sağlık durumu iyi olmasına rağmen hayvan barınağına teslim edildi.
Samsun Bafra Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kemalpaşa ve İğdir Mahallerinde N.K., V.K. ve A.K. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı silah ve 5 adet dolu kartuş ele geçirildi. 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bahçelievler'de bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, cesedi varile koyup yakmakla suçlanıyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, varil içerisinde yanmış bir ceset buldu. Yapılan incelemede, iş yerinde kan lekeleri ve kanlı bir bıçak bulundu. Cesedin Mustafa Bayraktar'a ait olduğu belirlendi. Şüpheli B.T, polis tarafından gözaltına alındı ve ifadesinde maktulü annesine sarkıntılık ettiği için öldürdüğünü iddia etti.
Denizli'nin Buldan ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüsten geriye metal yığını kaldı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ölen veya yaralananın olmadığı belirtildi.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde geri manevra yapan bir işçi servisi, arkasında bulunan 70 yaşındaki İbrahim Taş'ı altına alarak metrelerce sürükledi. Olay sonucunda yaşlı adam hayatını kaybetti. Servis sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, kumar oynattığı tespit edilen 4 kıraathane, 1 salon ve 1 yardımlaşma derneği olmak üzere toplam 6 işletme mühürlenip kapatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?