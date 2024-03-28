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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından, ilçede eğitim çağındaki çocukların okul dışı öğrenme ve tabiat sevgisine katkı yapmak amacıyla hayata geçirilen Karatay Tabiat Mektebi'nde eğitimler başladı.

Karatay Şehir Parkı içerisinde kurulan Karatay Tabiat Mektebi'nde ilkokul ikinci sınıf öğrencileri, bir taraftan birçok atölye çalışmasıyla doğayı yeniden keşfederken diğer taraftan da eğlenceli bir şekilde eğitim hayatlarına katkı sunacak.

Her yıl Karataylı bin 500 ilkokul 2. sınıf öğrencisi faydalanacak

Karatay Tabiat Mektebi sayesinde her yıl ilçedeki 1500 ilkokul ikinci sınıf öğrencisi; kurulan atölyelerde tarım, hayvancılık, sıfır atık, çevre ve daha birçok konuda uygulamalı eğitimler ile etkinliklere katılacak. Karatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen eğitimler kapsamında Karatay Tabiat Mektebi'nde; ahşaptan oluşturulan 3 adet atölyede kil seramik yapımı, temel yaşam becerileri, kompost yapımı, atık malzemelerden organik kompost yapımı ve daha birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında ayrıca; içerisinde midilli atları, tavşan, kedi, güvercin, tavuk ve horoz gibi hayvanların olduğu Hayvan Evleri ile çadırlar kuruldu. 3 katlı Gözlem Kulesi'ne çıkan minikler, doğal hayatı izleme fırsatı bulurken, 100 metrekarelik Labirent Oryantiring Parkuru'nda ise öğrenciler birçok eğlenceli etkinliğe katıldı.

"Çocuklarımızın iyi yetişmesi önceliğimiz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocukların eğitim hayatına önemli katkı sağlamasını hedefledikleri projenin Karatay'a hayırlı olmasını diledi. Başkan Hasan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak eğitime yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede çocuklarımızın eğitimi ve geleceğe hazırlanmaları bağlamında milli eğitim müdürlüğümüze önemli destekler veriyoruz. Karatay Şehir Parkımızın içerisine Karatay Tabiat Mektebi'mizi kurduk ve eğitimlerimize başladık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte yürüttüğümüz projemizle her yıl ortalama bin 500'ün üzerinde ilkokul ikinci sınıf öğrencimizi buraya getirip öğrencilerimize uygulamalı ve teorik eğitimler verilecek. Çocuklarımız, oluşturduğumuz atölye ve alanlarda hem doğayla, toprakla, canlılarla iç içe olacaklar hem de birçok atölye çalışmalarıyla okullarında gördükleri eğitimlerini pekiştirmiş oluyorlar. Öğrencilerimizin doğayla buluştuğu, doğada yaşayarak güven elde ettiği, el becerilerinin, kişisel, sosyal ve duygusal becerilerinin geliştiği, birlikte iş yapabilme yeteneğinin güçlendiği bir ortam sunmuş olduk. Karatay Tabiat Mektebi'mizi bu çerçevede, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın okul dışı öğrenme bağlamında önemli görüyoruz. Karatay Tabiat Mektebi'miz ilçemize, Konya'mıza ve çocuklarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA