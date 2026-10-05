Kargoda çalındı iddiasıyla 1 milyonluk çek, el koyma kararına rağmen icraya verildi - Son Dakika
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Kargoda çalındı iddiasıyla 1 milyonluk çek, el koyma kararına rağmen icraya verildi

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Kargoda çalındı iddiasıyla 1 milyonluk çek, el koyma kararına rağmen icraya verildi
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Trabzon'dan iki ay önce MNG Kargo ile gönderilen yaklaşık 1 milyon liralık çekin kargoda çalındığı iddia edildi. Yetkilinin savcılığa başvurusuyla el koyma kararı alınmasına rağmen çeki ele geçirenler, firmalarda kullanıp İzmir'de icra takibi başlattı; hesaplara bloke konuldu.

Trabzon'dan iki ay önce tedarikçi firmaya ödeme amacıyla MNG Kargo yoluyla gönderilen yaklaşık 1 milyon lira değerindeki çekin kargoda çalındığı iddia edildi. Çekin çalındığını öğrenen firma yetkilisi savcılığa suç duyurusunda bulunarak çekle ilgili el koyma kararı aldırdı. Ancak iddiaya göre, çeki ele geçiren kişiler, tüm bu işlemlere rağmen çeki farklı firmalarda kullanarak icra takibi başlattığı belirtildi.

Trabzon'da üretim firması sahiplerinden Akın Dağdöğen, durumu hesaplarımıza bloke konulduğu zaman öğrendiklerini kaydederek "Trabzon'da üretim firması sahiplerinden Akın Dağdöğen, "İki ay önce, tedarikçi bir firmamıza MNG kargo yoluyla ödememizi çek olarak gönderdik. Çekin meblağı yaklaşık 1 milyon lira civarındaydı. Bir gün sonra çekin kargodan çalındığını öğrendik. Daha sonra bazı faktoring şirketleri bizi arayarak çeki kırdırmak istediklerini söylediler. Biz çekin çalıntı olduğunu söyledik. Hemen bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Daha sonrasında savcılıktan çeke el koydurma kararı aldık ve bu kararı gerekli mercilere bildirdik. Daha sonra şahıslar bankaya giderek çeki ibraz ettiler. Çekin arkasına iki farklı banka tarafından dava numarası yazıldı ve çekle ilgili işlem yapılamayacağına dair not düşüldü. Bankalar da çeki şahıslara iade etti. Ardından şahıslar bu çekleri alıp farklı firmalara kaşeletmiş ve İzmir'de bir avukat aracılığıyla çeki icraya vererek icra takibi başlatmışlar. Biz bu durumu hesaplarımıza bloke konulduğu zaman öğrendik. Bununla ilgili elimizdeki kararla birlikte adliyelere başvurduk. Ne yazık ki gittiğimiz bütün adliyelerde kapılar yüzümüze kapandı. Hiçbir şekilde itiraz edemedik ve hesaplarımıza bloke konuldu" dedi.

Konuyla ilgili tüm mercilerden yardım beklediklerini ifade eden Dağdöğen, "Paramız blokede olsun, bunda bir sorun yok. Bizim istediğimiz tek şey, mahkeme yoluyla kimin haklı, kimin haksız olduğunun ortaya çıkması. Karşı taraf haklıysa parasını alsın. Ancak yetkililer bize, 'Hiçbir şey yapamazsınız, itirazda bulunamazsınız. Karşı taraf bu parayı sizden alır. Daha sonrasında siz karşı tarafa alacak davası açarsınız' diyorlar. Bizim karşı tarafla ilgili hiçbir bilgimiz yok, isimlerini dahi bilmiyoruz. Bir şirket var ancak şirkete ulaşamıyoruz. Şirketin herhangi bir yetkilisi yok, telefon numarası dahi bulunmuyor. Biz bunlara karşı nasıl ve ne şekilde alacak davası açacağız? Hakkımızı nerede arayacağız? İlgili tüm mercilerden yardım bekliyorum. Ben şu anda dolandırılmadım, dolandırılıyorum. Ben dolandırılmak istemiyorum. Bununla ilgili gerekenin yapılmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
MNG KargoGüvenlik3. SayfaTrabzonEkonomiGüncelİzmirSon Dakika

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