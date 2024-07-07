Kars'ın Digor ilçesinde sel felaketi

3.Sayfa

Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle bazı ev ve ahırları su bastı.

Kars'ın Digor ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu sele neden oldu. Sel nedeniyle ilçeye bağlı Şatıroğlu köyünde bazı ev ve ahırlar ile tarlarda hasar meydana geldi.

Köylüler tarafından yetkililere bilgi verildi. Ekipler köylerde oluşan hasarın tespit edilmesi için çalışma başlattı. - KARS