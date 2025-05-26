Kars'ta 112 Acil Çağrı Merkezi İstatistikleri - Son Dakika
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Kars'ta 112 Acil Çağrı Merkezi İstatistikleri

Kars\'ta 112 Acil Çağrı Merkezi İstatistikleri
26.05.2025 11:00
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Kars'ta 2024'te 333 bin 778 çağrı alındı; 94 bin 983'ü gerçek, 132 bin 084'ü asılsızdı.

Kars'ta 112 Acil Çağrı Merkezi, 2024 yılında 333 bin 778 çağrı aldı.

Alınan çağrılardan 94 bin 983, 2025 yılında ise 116 bin 589 çağrıdan 36 bin 867'sinin gerçek vaka olarak kayıtlara geçerken, asılsız çağrıda bulunan toplam 13 kişiye 27 bin 478 TL ceza işlem uygulandı.

Kars 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 2024 yılında 333 bin 778 kişi aradı. Aramaların 132 bin 84'ü asılsız çıkarken, 94 bin 983'ü gerçek vakaya dönüştü ve 106 bin 711'i ise anonsta kapandı. Asılsız çağrıda bulunan 11 kişiye 21 bin 780 TL idari para cezası kesildi. 2025 yılında ise 116 bin 589 çağrıdan 40 bin 887'si asılsız çıkarken, 36 bin 867'sinin gerçek vakaya dönüştüğü ve 38 bin 835'i anonsta kapandı. Asılsız çağrıda bulunan 2 kişiye 5 bin 698 TL idari para uygulandı.

Kars 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gürbüz Koca, "2024 yılında ilimizde 333 bin 778 çağrı geldi. Bunun 94 bin 983'ü asıllı çağrı olarak vatandaşlarımıza acil çağrılarında yardımcı olunmuştur. 132 bin asılsız çağrımız vardı. Anonsta kapanan çağrı sayımız ise 104 bindir. 2025 yılında ise 116 bin çağrı gelmiş, bunun 36 bini asıllı çağrıya dönüşerek vatandaşlarımıza hizmet verilmiştir. 40 bin 887'si asılsız olmuştur. 38 bin 535 çağrı ise anonsta kapanmıştır. 112 acil çağrı hizmetlerinin devreye alınmasıyla, 112'nin tek numara olarak bilinmesi çağrıların tek bir merkezde sevk ve koordine edilmesi hedeflenmektedir" dedi.

Koca, "İlimizde çağrı merkezini gereksiz arayanlara 2024 yılında toplam 11 kişiye 21 bin 780 TL para cezası yazılmıştır. 2025 yılında ise 2 kişiye 5 bin 698 TL para cezası uygulandı. 16 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Kabahatler Kanunu'na göre; oranlar il valileri tarafından 42/a maddesine göre gereksiz yere arayanlara bin 500 TL, asılsız ihbarda bulunan ekiplerin olay yerine gidip de ihbarın asılsız olduğunu tespit etmeleri ve tutanak tutmaları halinde il valileri tarafından 15 bin TL para cezası uygulanmaktadır. 2'inci sefer yapanlara çift katı uygulanacaktır" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta 112 Acil Çağrı Merkezi İstatistikleri - Son Dakika

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