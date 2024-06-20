Kars'ta Bayram Tatili Trafik Uygulamaları Devam Ediyor

3.Sayfa

Kars'ta 9 günlük bayram tatili dolayısıyla trafik uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Bayramın sona ermesiyle birlikte memleketlerine dönen vatandaşlar, trafik ekiplerince uyarılıyor.

Kars'ta trafik ve jandarma birimlerince oluşturulan noktalarda ekipler uygulama yapıyor. Araçları durduran ekipleri, sürücülere emniyet kemeri, hız ve trafik ışıklarına uymaları konusundan bilgilendirme yapıyor.

Yapılan uygulamalarda özellikle emniyet kemeri konusunda sürücülere uyarılarda bulunan ekipler, kazaların çoğunluğunun uykusuzluk ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiğine dikkat çekti.

Sürücülere hayırlı yolculuklar dileyen ekiplerin, trafik uygulamalarını sürdüreceği öğrenildi. - KARS