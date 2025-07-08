Kars\'ta Foseptik Çukuruna Düşen Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı

Kars'ta foseptik çukuruna düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda sağ salim kurtarıldı.

Olay, Kars Karadağ Mahallesi Hayvan Pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otlamakta olan büyükbaş hayvan, foseptik çukuruna düştü. Hayvanın çukurdan kendi imkanlarıyla çıkamaması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, hayvanın düştüğü çukurun dar olması ve hayvanın ağırlığı nedeniyle kurtarma çalışmalarına başladı. Uzun uğraşlar sonucunda, foseptik çukurun etrafı kırılarak genişletildi.

Daha sonra hayvanın etrafına halatlar bağlanarak iş makinesi yardımıyla çukurdan çıkarılması sağlandı. Çukurdan çıkarılan büyükbaş hayvan sahibine teslim edildi. - KARS