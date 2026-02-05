Kars\'ta kontrolden çıkan araç ağaca çarparak durabildi

Kars'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağaç devrilirken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kazım Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkarak ağaca çarparak duran aracın sürücüsü ile yaralandı.

Çarpmanın şiddetiyle kaldırımdaki ağaç kökünden kırılarak devrilirken, otomobilin ön kısmında maddi hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri kaza sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti.

Olay yerinde trafik ekipleri inceleme yaparken, sağlık ekipleri ise sürücüyü ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Devrilen ağaç ise belediye ekipleri tarafından kaldırımdan temizlendi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS