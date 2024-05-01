Kars'ta seyir halindeyken alev alan iş makinesi yüklü tırı itfaiye ekipleri söndürdü.
Olay Kars- Erzurum kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen iş makinesi yüklü tırda yangın çıktı.
Motor kısmında çıkan yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Tırda maddi hasar meydana geldi. - KARS
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