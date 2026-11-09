Kars Valisi Polat, bağımlılıkla mücadelede taviz verilmemesini istedi - Son Dakika
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Kars Valisi Polat, bağımlılıkla mücadelede taviz verilmemesini istedi

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Kars Valisi Polat, bağımlılıkla mücadelede taviz verilmemesini istedi
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Kars Valisi Ziya Polat başkanlığındaki Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, 2026 üçüncü çeyrek çalışmalarını değerlendirdi. Polat, çocuk ve gençlerin bağımlılık risklerinden korunması için çalışmaların taviz verilmeden sürdürülmesini istedi.

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda uyuşturucu, tütün ve davranışsal bağımlılıkla mücadele kapsamında 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yürütülen çalışmalar ele alınırken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek faaliyetler ve kurumlar arası iş birliği konuları değerlendirildi.

Kars Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda, bağımlılığın her türüyle mücadele kapsamında il genelinde yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantının ana gündemini, çocukların ve gençlerin bağımlılık risklerinden korunması, toplumda farkındalığın artırılması ve mücadele çalışmalarının daha etkin hale getirilmesi oluşturdu.

"Üç aylık çalışmalar değerlendirildi"

Toplantıda, "Uyuşturucu ile Mücadele İl Eylem Planı", "Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele İl Eylem Planı" ve "Tütün Bağımlılığı ile Mücadele İl Eylem Planı" kapsamında Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 döneminde Kars genelinde gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirildi.

İlgili kurum ve kuruluşların yürüttüğü çalışmaların ele alındığı toplantıda, önümüzdeki süreçte uygulanması planlanan faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bağımlılıkla mücadelede kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, mevcut çalışmaların etkinliğinin artırılması ve eylem planları doğrultusunda atılacak adımlar da gündeme geldi.

"Mücadeleden taviz verilmeyecek"

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Kars Valisi Ziya Polat, çocukların ve gençlerin bağımlılığın her türlüsünden korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bağımlılıkla mücadelenin kararlılık, hassasiyet ve süreklilik gerektirdiğine dikkat çeken Vali Polat, bu kapsamda yürütülen çalışmaların hiçbir taviz verilmeden titizlikle sürdürülmesini istedi.

İlgili kurumlara mücadele çalışmalarının kendi görev ve sorumluluk alanlarında hassasiyetle yürütülmesi yönünde talimat veren Polat, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine işaret etti.

Toplantı, bağımlılıkla mücadelede önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek çalışmaların değerlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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