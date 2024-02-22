Kartal'da ara sokağa girip rastgele ateş açtılar: Yaşanan panik kamerada - Son Dakika
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Kartal'da ara sokağa girip rastgele ateş açtılar: Yaşanan panik kamerada

Kartal\'da ara sokağa girip rastgele ateş açtılar: Yaşanan panik kamerada

Kartal'da ara sokağa giren silahlı gençler rastgele sağa sola ateş etti. Kurşunlar çevredeki dükkanların camına ve arabalara isabet ederken, olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken, esnafların camlarında kırıklar meydana geldi.

22.02.2024 23:44
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Kartal'da ara sokağa girip rastgele ateş açtılar: Yaşanan panik kamerada

İSTANBUL - Kartal'da ara sokağa giren silahlı gençler rastgele sağa sola ateş etti. Kurşunlar çevredeki dükkanların camına ve arabalara isabet ederken, olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal Gümüşpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde geçtiğimiz gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen 4 genç ara sokağa girerek sağa sola rastgele ateş açtı. Saniyeler sonra 2 şahıs kaçarak uzaklaşırken, kurşunlar çevrede bulunan dükkanların camına ve arabalara isabet etti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahalle esnaflarından Özkan Özdemir, "Gece 3 buçuk gibi 4 şahıs geliyor. Bir kurşunlama olayı. Sağa sola rastgele edilmiş. Olay o şekilde olmuş. Yaralı ya da can kaybı yok. Sadece esnafların camlarında kırıklar var. Benim de dükkanımın tabelasına mermi isabet etmiş" dedi.

Kaynak: İHA

Olay, Güvenlik, İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da ara sokağa girip rastgele ateş açtılar: Yaşanan panik kamerada - Son Dakika

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