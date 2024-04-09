Kartal'da balkon çöktü: 1 yaralı
İSTANBUL - Kartal'da 5 katlı bir binanın birinci katında bulunan balkon çöktü. Bu sırada balkonda bulunan yaşlı kadın, aşağı düşerek yaralandı. Kadının kurtarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Kartal Cevizli Mahallesi Saraylar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binada saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın birinci katındaki balkonu bir anda çöktü. Bu sırada balkonda bulunan 63 yaşındaki Ayşe Bulduk, aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, vatandaşların aşağı düşen kadının yardım ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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