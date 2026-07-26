Kartal’da metruk binanın balkonu çöktü

Kartal'da gece saatlerinde metruk bir binanın balkonu yola çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, ekipler bina önünde bariyer ve şerit çekerek önlem aldı.

Olay, saat 02.45 sıralarında Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan ve kentsel dönüşüm amacıyla 3-4 hafta önce boşaltılan metruk bir binanın balkonu, henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle yola çöktü. Balkondan kopan beton parçaları ve molozlar caddeye savrulurken, olay saatinde sokakta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Gece yarısı yaşanan gürültüyle panik yaşayan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler binanın ön kısmına bariyer ile güvenlik şeridi çekerek yaya ve araç geçişlerine karşı önlem aldı.

Olayı anlatan mahalle sakinlerinden Musa Keleş, "Biz yan binada oturuyoruz. Bir gürültüyle uyandık. Bayağı bir gürültü oldu. Ortalık toz dumandı. Geldik baktık binanın o tarafının yıkıldığını gördük. Ne yapacağımızı bilemedik itfaiyeyi aradık, sağ olsun ekipler geldi. Belediye şerit çekti ama bina sıkıntılı ve tehlike arz ediyor. Yıkılma tehlikesi var. Burası ana cadde. Çocuklar falan da burada oynuyor. Burası sıkıntılı müteahhite de söylüyoruz ama bir gelişme yok. İki haftadır bina böyle bekliyor. Bu bina zaten dönüşüm açısından boşaltıldı. 3-4 haftadır boş. Dediğim gibi hala yıkılmasını bekliyoruz binanın. Ekipler geldi hurdasını söktü. Bina daha da güçsüz bir hale geldi. 2,5 haftadır böyle boş boş bekliyor. Her gün polis geliyor içinden birçok yasaklı madde kullanan insan çıkıyor. Ama buranın sorunu bir türlü çözüme kavuşamadı" dedi.