Kartalkaya Otel Yangını Soruşturmasında Tutuklu Sayısı 19'a Yükseldi - Son Dakika
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Kartalkaya Otel Yangını Soruşturmasında Tutuklu Sayısı 19'a Yükseldi

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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Gazelle Resort ve Spa Otel Müdürü Ahmet Demir'in de tutuklanmasıyla birlikte tutuklu sayısı 19'a ulaştı. Yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

27.01.2025 00:11  Güncelleme: 00:16
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Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 19 oldu

BOLU - Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan Gazelle Resort ve Spa Otel Müdürü Ahmet Demir de tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a yükseldi.

Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı yangına ilişkin gözaltına alınan 14 kişiden, aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras'ın bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı ihmallerin Gazelle Resort ve Spa Otel'de de bulunduğunu belirleyerek, Halit Ergül'ün sahibi olduğu oteldeki, aralarında Genel Müdürü Ahmet Demir'in de bulunduğu 13 kişiyi gözaltına almıştı. Şahısların bazıları tutuklanmış, bazıları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yaklaşık 5 gündür yürütülen soruşturmada sadece Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar ve Ahmet Demir'in adliyedeki işlemleri sürüyordu.

Tutuklu sayısı 19 oldu

Grand Kartal Otel yangını soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar akşam saatlerinde tutuklanmıştı. Gazelle Resort ve Spa Otel Müdürü Ahmet Demir de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a yükseldi. Sedat Gülener, Kenan Coşkun, İrfan Acar ve Ahmet Demir, cezaevine götürülmek üzere Bolu Adliyesi'nden çıkarıldı.

Öte yandan, dosya kapsamında 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 kişi de savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartalkaya Otel Yangını Soruşturmasında Tutuklu Sayısı 19'a Yükseldi - Son Dakika

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