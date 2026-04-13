Kaş\'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu

Antalya'nın Kaş ilçesinde Jandarma ekiplerinin ruhsatsız silahlara yönelik operasyonda 9 adet av tüfeği ve 1 adet kurusu sıkı tabanca ele geçirildi.
Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kaş ilçesinde ruhsatsız silahlara yönelik operasyon yapıldı. Belirlenen adrese yapılan aralamalarda 9 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. İdari para cezası uygulanırken, olayla ilgili idari işlem başlatıldı. - ANTALYA
