Kaş\'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kaş ilçesinde ruhsatsız silahlara yönelik operasyon yapıldı. Belirlenen adrese yapılan aralamalarda 9 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. İdari para cezası uygulanırken, olayla ilgili idari işlem başlatıldı. - ANTALYA