Kastamonu Cide'de mantar yiyen ailenin 5 üyesi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika
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Kastamonu Cide'de mantar yiyen ailenin 5 üyesi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan aileden 5 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Tedavi altına alınan 2 yetişkin ve 3 çocuktan 3'ü Ankara'ya sevk edilirken, 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde mantar yedikten sonra fenalaşan 6 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesi Kasaba Mahallesi'nde yaşayan 6 kişilik ailenin 5 kişinin 5 üyesi, mantar yedikten sonra rahatsızlandı. Hastaneye başvuran 2 yetişkin ve 3 çocuk, tedavi altına alındı. 3 çocuğun ilk müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.

Tedavileri süren 5 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kastamonu Cide'de mantar yiyen ailenin 5 üyesi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika
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