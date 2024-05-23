Kastamonu'da 129 bin 80 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Kastamonu'da 129 bin 80 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi

Kastamonu\'da 129 bin 80 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi

Kastamonu'da yapılan bir aramada bir şahsın adresinde 129 bin 80 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi. Ayrıca, 3 adet sigara sarma makinesi ile 5 kilogram kıyılmış tütün de bulundu. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

23.05.2024 18:08
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Kastamonu'da bir şahsın adresinde yapılan aramalarda 129 bin 80 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tespiti yapılan bir şahsın adresinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucu 126 bin 400 adet boş makaron, 3 bin 80 adet dolu makaron, 3 adet sigara sarma makinesi ile 5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da 129 bin 80 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da 129 bin 80 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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