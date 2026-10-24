Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü - Son Dakika
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Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü

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Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
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Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde yol kenarındaki su kanalına uçan otomobildeki aynı aileden 4’ü çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti.

Mardin'de meydana gelen feci kazada, otomobildeki 6 kişi hayatını kaybetti. 

ÇOCUKLARDAN İKİSİ 5 YAŞINDA

Kaza, öğleden sonra Nusaybin ilçesi Cizre yolu üzerindeki kırsal Tepealtı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Mehmet Şirin Öztürk (11) ve Lavin Öztürk'ün (9) yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü

İKİ KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan Fikriye Öztürk (30) ve Gülcan Öztürk (28) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kadın da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölen 6 kişinin cenazeleri, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
OtomobilNusaybinMardinGüncelÇocukSon Dakika

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SON DAKİKA: Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü - Son Dakika
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