Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3'üncü kattan düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3'üncü kattan düştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3\'üncü kattan düştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3\'üncü kattan düştü
Haber Videosu

Küçükçekmece’de yetiştirme yurdundan kaçıp geldikleri evde babaları tarafından odaya kilitlenen 16 yaşındaki iki genç kız, 3’üncü katın penceresinden çarşafla kaçmaya çalışırken çarşafın kopması sonucu düşerek ağır yaralandı; hastaneye kaldırılan kızlardan birinin hayati tehlikesi devam ediyor.

İstanbul Küçükçekmece’de yetiştirme yurdundan kaçtıktan sonra babasının eve kilitlediği 16 yaşındaki H.U. ve aynı yaştaki arkadaşı A.R., 3’üncü katın penceresinden çarşafla kaçmaya çalışırken metrelerce yüksekten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kızlardan birinin yaşam mücadelesi verdiği öğrenilirken, baba gözaltına alındı.

YURTTAN KAÇIP EVE GELDİLER, ODAYA KİLİTLENDİLER

Olay, Gültepe Mahallesi İkbal Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 3’üncü katında sabah saatlerinde meydana geldi. Bir süre önce eşini kaybeden Ö.U., kızı H.U.'yu yetiştirme yurduna yerleştirdi. İddiaya göre H.U., arkadaşı A.R. ile birlikte yurttan kaçarak babasının evine geldi. Kızının geldiğini fark eden Ö.U., kızı H.U. ve arkadaşı A.R.'yi bir odaya kilitledikten sonra durumu yurt yetkililerine haber verdi.

Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3'üncü kattan düştü

ÇARŞAF KOPUNCA OLANLAR OLDU 

Kilitli kaldıkları odadan kaçmak isteyen iki arkadaş, birbirine bağladıkları çarşafları 3’üncü katın penceresinden aşağıya sarkıttı. Çarşaf yardımıyla inmeye çalıştıkları sırada tutundukları çarşafın kopması sonucu genç kızlardan biri sert zemine, diğeri ise kömürlüğün çatısına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı H.U. ve A.R., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızlardan A.R.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3'üncü kattan düştü

BABA GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde ve dairede detaylı incelemelerde bulunan polis ekipleri, kızı ve arkadaşını odaya kilitlediği belirtilen baba Ö.U.’yu gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
KüçükçekmeceGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • abbas dursun abbas dursun:
    insanın başına ne gelirse YA meraktan YA raktan yada yırtık çarşaftan gelir 1 7 Yanıtla
    durur1155 durur1155:
    senin başına neyden geldi diye sorarlar 2 0
  • Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    AİLE 1 NUMARALI KUSURLU. ÇOCUĞU KÜÇÜK YAŞTA EĞİTEMEME DURUMU BU. 0 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Yer: İstanbul Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi İlk iş bakın ne yapacak 81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi! İlk iş bakın ne yapacak
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
Şekip Mosturoğlu’ndan çok sert sözler: Ligin şampiyonlarını belirlediler Şekip Mosturoğlu'ndan çok sert sözler: Ligin şampiyonlarını belirlediler
Ürdün’de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah’tan intikam yemini: Demir yumrukla cezalandırılacaklar Ürdün'de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah'tan intikam yemini: Demir yumrukla cezalandırılacaklar
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında “Pembe oda“ iddiası Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası
Türkiye’de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
15:14
Mesaiye başladı İşte Sergen Yalçın’ın ilk icraatı
Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı
14:48
Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı
Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı
14:40
Görüntü Türkiye’den Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
14:24
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı
14:11
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son Belediye devreye girdi
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son! Belediye devreye girdi
13:51
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
12:50
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
12:24
Kürsüden duyurdu Aziz Yıldırım’dan bomba İsmail Kartal kararı
Kürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım'dan bomba İsmail Kartal kararı
11:48
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye veda: Mayıstan sonra yokum
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum
11:37
Ürdün’de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah’tan intikam yemini: Demir yumrukla cezalandırılacaklar
Ürdün'de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah'tan intikam yemini: Demir yumrukla cezalandırılacaklar
11:14
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 15:26:20. #7.12#
SON DAKİKA: Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3'üncü kattan düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei