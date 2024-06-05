Cide'de balık tutarken fenalaşan vatandaş, arkadaşını kaybettikten 5 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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Cide'de balık tutarken fenalaşan vatandaş, arkadaşını kaybettikten 5 gün sonra hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde balık tutarken fenalaşan ve yardım çağırmak isterken düşerek yaralanan bir vatandaş, olaydan 5 gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Arkadaşını kaybetmenin üzüntüsüyle şoka giren vatandaş, tedavisinin ardından evinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

05.06.2024 10:20
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde balık tutarken fenalaşıp hayatını kaybeden arkadaşı için yardım çağırmak isterken düşerek yaralanan vatandaş, olaydan 5 gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, 31 Mayı'ta Cide ilçesi Gökçekale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uçurumun kenarında olta ile balık tutan Zeki Uğur, rahatsızlığı sebebiyle fenalaştı. Arkadaşına yardım çağırmak için engebeli araziden çıkmaya çalışan olta balıkçısı Şeref Çakıroğlu da düşerek yaralandı. Yaralı Şeref Çakıroğlu, kendi imkanlarıyla ulaştığı amatör balıkçılardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce Zeki Uğur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı haldeki Şeref Çakıroğlu ise Cide Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Arkadaşını kaybetmenin üzüntüsüyle şoka giren Çakıroğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi. Evinde bulunduğu sırada fenalaşan Çakıroğlu, hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çakıroğlu'nun cenazesinin İnebolu ilçesinde ikindi namazına müteakiben İnebolu Yeni Camiinde kılınacak cenaze namazına müteakiben Musa köyündeki aile kabristanına defnedilecek. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cide'de balık tutarken fenalaşan vatandaş, arkadaşını kaybettikten 5 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cide'de balık tutarken fenalaşan vatandaş, arkadaşını kaybettikten 5 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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