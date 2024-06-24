Kastamonu'da bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Kastamonu'da bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren 2 şahsın kimliklerini tespit ederek gözaltına aldı. Şüpheliler, adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

24.06.2024 21:49
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Kastamonu'da bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinin kurşunlanması olayını gerçekleştiren 2 şahsın kimliklerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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