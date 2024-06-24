Kastamonu'da bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

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Kastamonu'da bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinin kurşunlanması olayını gerçekleştiren 2 şahsın kimliklerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU