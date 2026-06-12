Kastamonu'da Çok Sayıda Öğrenci Hastaneye Başvurdu - Son Dakika
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Kastamonu'da Çok Sayıda Öğrenci Hastaneye Başvurdu

Kastamonu\'da Çok Sayıda Öğrenci Hastaneye Başvurdu
12.06.2026 09:36
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Daday'da 30'dan fazla öğrenci mide bulantısı ve karın ağrısıyla hastaneye başvurdu.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri nedeniyle çok sayıda öğrenci hastaneye müracaat etti.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde akşam saatlerinde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle 30'dan fazla öğrenci, Daday Devlet Hastanesine müracaat etti. Daday Devlet Hastanesinde öğrenciler tedavi altına alınırken, tedavisi tamamlanan öğrenciler ise taburcu edildi. Karın ağrısı, kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle evlerinde rahatsızlanan öğrenciler, Daday Devlet Hastanesine müracaatlarının ise devam ettiği belirtildi. Hastaneye müracaat eden öğrencilerin yaşadıkları sağlık sorununun neden kaynaklandığı henüz tespit edilemedi.

Öğrencilerden, Daday Devlet Hastanesinden numune ve tahliller alınırken, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Öğrenci velisi Mehmet Yavuz, "Çocuklarımda zehirlenme oldu. Kusmaları oldu, başka bir şeyleri yok. Karın ağrısı ve bulantı şikayetleri vardı, bu yüzden hastaneye geldik. Başka bir şikayetimiz yok çocuklarımız da" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mide bulantısı, Kastamonu, 3. Sayfa, Sağlık, Daday, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da Çok Sayıda Öğrenci Hastaneye Başvurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serhat Yesil Serhat Yesil:
    derhal soruşturma açılması gerekiyordu, başsavcılık haklı davranmış. Hastane ve okul yönetiminin de tedbirler alması lazım, böyle hallerde hiçbir şey kaçırılmamalı. 0 0 Yanıtla
  • Aydın Çetin Aydın Çetin:
    bu tür olaylar maalesef ülkemizde sık sık yaşanıyor oysa Avrupa'da gıda kontrolü ve hijyen standartları çok daha katı uygulanıyor bizde de mutlaka benzer kurallar var ama uygulanışı pek sıkı değilmiş anlayacağınız bu sorunların kökü sistem ve denetimde yatıyor 0 0 Yanıtla
  • Ceyda Kasan Ceyda Kasan:
    çocuklar ne yediler ya bu çok garip birden 30 kişi nasıl aynı anda hastalanıyor anlamadım ama umarım çabuk iyileşirler hepsi doktor ve başsavcılık da hemen araştırıyo diye düşünüyorum mutlaka bir şey bulurlar 0 0 Yanıtla
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