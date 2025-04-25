Kastamonu\'da Heyelan: Trafik Kontrol Altında

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde Kastamonu- Cide karayolunda heyelan meydana geldi. Ekiplerin çalışmasıyla trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Olay, gece saatlerinde Şenpazar ilçesi Kastamonu-Cide karayolu Valay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede meydana gelen heyelan sebebiyle Kastamonu-Cide karayolu ulaşıma kapandı. Olayın ardından Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla yola kayan kaya ve toprak yığını temizlendi. Yoldaki trafik akışı sabah saatlerinde tek şeritte kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Ekipler, heyelan riski bulunan alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU