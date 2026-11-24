Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca 16-22 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlarda, 18 gram sentetik kannabinoid (bonzai) katkılı tütün, 12 adet sentetik ecza hapı, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından 16-22 Kasım tarihleri arasında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 2 şüphelinin üst ve ikamet aramalarında 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca şarjörü, 12 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.