Kastamonu'da jandarmanın yakaladığı 21 şahıstan 8'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, 16-22 Kasım arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu çalışmada hakkında yakalama kararı bulunan 21 şahıs yakalandı, kesinleşmiş hapis cezası olan 8 kişi tutuklandı.
Kastamonu'da jandarma ekiplerince hakkında yakalama kararı bulunan 21 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 16-22 Kasım tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 21 şahıs yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi tutuklandı.
Kaynak: İHA
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