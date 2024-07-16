Kastamonu'da Kule Vince Çıkan Kişi Ölüme Davetiye Çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu'da Kule Vince Çıkan Kişi Ölüme Davetiye Çıkardı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde kule vince taktıkları paletin üzerine çıkan bir kişi, yerden metrelerce yüksekte cep telefonu ile binaları görüntüledi. Şahsın ölüme davetiye çıkardığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

16.07.2024 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Küre ilçesinde kule vince taktıkları paletin üzerine çıkan bir kişi, yerden metrelerce yüksekte cep telefonu ile binaları görüntüledi. Şahsın ölüme davetiye çıkardığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Kastamonu'nun Küre ilçesindeki bir inşaatta, kule vince bağlanmış paletin üzerine çıkan şahıs, metrelerce yüksekte, ölüme davetiye çıkardı. Hareket eden vinç üzerinde elindeki cep telefonu ile binaların görüntüsünü çektiği düşünülen şahıs, görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Binaların arasında hareket eden şahıs bir süre sonra yere indi.

O anlar kamerada

Şahsı gören vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde şahsın vinçten asılı halata tutunduğu ve oturduğu palet üzerinde dakikalarca yerden metrelerce yüksekte kaldığı görülüyor. Şahıs diğer eliyle de tuttuğu telefon ile görüntü çekiyor. O anları görüntüleyen vatandaş, "Yok ya, bu adam kafayı yemiş. Vallahi para verseler ben binmem. Hadi o bindi, oraya bindiren kim? Hepsi de kafayı yemiş" ifadelerine yer veriyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Kastamonu, Küre, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Kule Vince Çıkan Kişi Ölüme Davetiye Çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:34 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Milyonların heyecanla beklediği teklif bugün Meclis’e sunuluyor En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonların heyecanla beklediği teklif bugün Meclis'e sunuluyor
09:14 Hulusi Akar’dan “3. Dünya Savaşı çıkar mı“ sorusuna tedirgin eden yanıt Hulusi Akar'dan "3. Dünya Savaşı çıkar mı?" sorusuna tedirgin eden yanıt
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
05:19 Suikast girişimi sonrası Trump’tan gövde gösterisi Suikast girişimi sonrası Trump'tan gövde gösterisi
10:03 Arda Turan özellikle istiyor Fenerbahçeli Luan Peres, Eyüpspor’a doğru Arda Turan özellikle istiyor! Fenerbahçeli Luan Peres, Eyüpspor'a doğru
10:00 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz davasında tüm sanıklar beraat etti 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz davasında tüm sanıklar beraat etti
09:54 ABD’de bir genç, plajda aile ve çocukların gözü önünde aşırı samimi hareket sergileyen çiftin üzerine şişe fırlatınca kavga çıktı ABD'de bir genç, plajda aile ve çocukların gözü önünde aşırı samimi hareket sergileyen çiftin üzerine şişe fırlatınca kavga çıktı
09:45 Bir ilk Lübnan dizisi Al Hayba’nın yerli uyarlaması geliyor Bir ilk! Lübnan dizisi Al Hayba'nın yerli uyarlaması geliyor
09:15 Bu akşam İstanbul’a geliyor Cenk Tosun, resmen Fenerbahçe’de Bu akşam İstanbul'a geliyor! Cenk Tosun, resmen Fenerbahçe'de
08:58 Yıldız futbolcularını hiç düşünmeden gözden çıkardılar Juventus ve Manchester United Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor Yıldız futbolcularını hiç düşünmeden gözden çıkardılar! Juventus ve Manchester United Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor
08:51 Genç kızın sadaka olarak verdiği paranın üzerinde yazanı görenler şaştı kaldı Genç kızın sadaka olarak verdiği paranın üzerinde yazanı görenler şaştı kaldı
08:34 Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 10:19:06. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Kule Vince Çıkan Kişi Ölüme Davetiye Çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement