Kastamonu'nun Cide ilçesinde seyir halindeyken çarpışan motosikletlerden düşen 2 sürücü yaralandı.
Kaza, Cide-Kastamonu karayolu Bağyurdu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan iki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletlerden düşen 2 sürücü yaralandı.
112 Acil Çağru Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Cide Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3. Sayfa › Kastamonu'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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