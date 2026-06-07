Kastamonu'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Kastamonu\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
07.06.2026 22:08
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Cide'de çarpışan motosikletlerden düşen 2 sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde seyir halindeyken çarpışan motosikletlerden düşen 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Cide-Kastamonu karayolu Bağyurdu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan iki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletlerden düşen 2 sürücü yaralandı.

112 Acil Çağru Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Cide Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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