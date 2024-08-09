Kastamonu\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, Kastamonu'nun Hanönü ile Taşköprü ilçeleri sınırında kalan Çaybaşı ve Sarpun köyleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Hanönü ve Taşköprü ilçelerinden orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - KASTAMONU