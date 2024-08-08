Kastamonu\'da Ormanda Yaralanan Vatandaş Sedyeyle Hastaneye Taşındı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde evine gelen su hattındaki arızayı tamir etmek için gittiği ormanlık alanda düşerek yaralanan vatandaş, ekipler tarafından 1 kilometre boyunca sedyeyle taşınarak hastaneye ulaştırıldı.

Olay, Cide ilçesi Soğucak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 74 yaşındaki Necati Gür, evine su ulaşmasını sağlayan deredeki arızayı gidermek için gittiği ormanlık alanda, düşerek yaralandı. Gür'ün yakınlarının ihbarı üzerine köye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen vatandaşlar, 1 kilometre yürüyerek Gür'e ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gür, yaklaşık 1 kilometre sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırılarak hastaneye kaldırıldı. - KASTAMONU