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Kastamonu'da araçta sentetik ecza hapı ve metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Kastamonu'da araçta sentetik ecza hapı ve metamfetamin ele geçirildi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta ve aracın içinde bulunan 3 şahsın üst aramasında sentetik ecza hapı ve metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu\'da araçta sentetik ecza hapı ve metamfetamin ele geçirildi
09.01.2024 - 13:39,
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta ve aracın içinde bulunan 3 şahsın üst aramasında sentetik ecza hapı ve metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından içerisindeki şahıslardan şüphelenilmesi üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Araçta ve araçtaki 3 şahsın üzerinde yapılan aramada 24 adet sentetik ecza hapı, bir miktar metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Kastamonu, Taşköprü, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da araçta sentetik ecza hapı ve metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


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