Kastamonu\'da araçta sentetik ecza hapı ve metamfetamin ele geçirildi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta ve aracın içinde bulunan 3 şahsın üst aramasında sentetik ecza hapı ve metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından içerisindeki şahıslardan şüphelenilmesi üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Araçta ve araçtaki 3 şahsın üzerinde yapılan aramada 24 adet sentetik ecza hapı, bir miktar metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. - KASTAMONU