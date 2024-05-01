Kastamonu'da su faturası tartışması: Köy muhtarını silahla vurarak öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da su faturası tartışması: Köy muhtarını silahla vurarak öldüren şahıs tutuklandı

Kastamonu\'da su faturası tartışması: Köy muhtarını silahla vurarak öldüren şahıs tutuklandı

Kastamonu'nun Kuzyaka köyünde su faturası nedeniyle tartıştığı köy muhtarını silahla vurarak öldüren şahıs, tutuklandı. Olayın ardından kaçan şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı ve hakim karşısına çıkarıldı.

01.05.2024 12:44
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Kastamonu'da su faturası için tartıştığı köy muhtarını silahla vurarak öldüren şahıs, tutuklandı.

Olay, 28 Nisan tarihinde Kastamonu Merkez ilçeye bağlı Kuzyaka köyü Baylar Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzyaka köyü Muhtarı Mehmet Başoğlu, iddiaya göre mahalledeki evlerden su faturası ücretlerini toplamak istedi. 2014-2019 yılları arasında aynı köyde muhtarlık yapan Mehmet Depişgen su parasını ödemeyeceğini söyleyince Mehmet Depişgen ve Başoğlu arasında telefonda tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Başoğlu, azası ile su faturası için mahallede yaşayan bir vatandaşın evine gitti. Bu sırada Mehmet Depişgen, Başoğlu'nun bulunduğu evin önüne gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Bahçede beklerken kurşunların isabet ettiği muhtar olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kastamonu Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu tamamlanan Mehmet Depişgen, yapılan sağlık kontrolünün ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da su faturası tartışması: Köy muhtarını silahla vurarak öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da su faturası tartışması: Köy muhtarını silahla vurarak öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika
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