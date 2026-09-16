Kastamonu'da uyuşturucu davası sürüyor, sanık tahliye ve beraat talep etti - Son Dakika
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Kastamonu'da uyuşturucu davası sürüyor, sanık tahliye ve beraat talep etti

Kastamonu\'da uyuşturucu davası sürüyor, sanık tahliye ve beraat talep etti
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Kastamonu-Tosya karayolunda durdurulan araçta 69 bin 407 sentetik ecza hapı, 975 gram metamfetamin ve 485 gram skunk ele geçirilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık F.D. suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatini istedi; mahkeme heyeti, Y.K. ve Ö.T. hakkındaki soruşturma tamamlanmadığı için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kastamonu'da gerçekleştirilen operasyonda 69 bin 407 adet sentetik ecza hapı, 975 gram metamfetamin ve 485 gram skunk ile yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Edinilen bilgiye göre, 2025 yılının Mayıs ayında Kastamonu- Tosya karayolunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.D. idaresindeki aracı durdurdu. Şüpheli şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 69 bin 407 adet sentetik ecza hapı, 975 gram metamfetamin ve 485 gram skunk ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.D., tutuklandı.

Olayın ardından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde F.D. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmada savunma yapan F.D., "Verdiğim ifadeler neticesinde, 6 ay sonra T.E. hakkında operasyon yapıldı. Çok daha fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Benim yakalattığım uyuşturucuda, Y.K., Ö.T.'nin torbacısıdır. Arabada yakalanan sentetik haplar benimdir. Kimyasal uyuşturucular bana ait değildir. Ö.T. benim hakkımda tanıklık yapacaktı ama o gün geldiği duruşmada aleyhime konuştu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin yaşının dikkate alınarak adli kontrol şartları uygulanarak tahliye edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosya çerçevesinde haklarında suç duyurusu bulunulan Y.K. ve Ö.T. ile ilgili soruşturmanın tamamlanmamasından dolayı duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Mahkeme, Tosya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da uyuşturucu davası sürüyor, sanık tahliye ve beraat talep etti - Son Dakika

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