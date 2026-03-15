Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Evde yapılan aramada 19,27 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. - KASTAMONU