Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kişiden 1'i Tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kişiden 1'i Tutuklandı

Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kişiden 1\'i Tutuklandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda metamfetamin, esrar, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.05.2024 17:29
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 9 şahsın ikametlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda satışa hazır bir miktar metamfetamin, 1,38 gram esrar, 37 adet uyuşturucu hap ve 4 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kişiden 1'i Tutuklandı - Son Dakika

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