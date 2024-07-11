Kastamonu'da yapılan aramada binlerce makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Kastamonu'da yapılan aramada binlerce makaron ele geçirildi

Kastamonu\'da yapılan aramada binlerce makaron ele geçirildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir işyerinde yapılan aramada 6 bin 400 adet doldurulmuş ve 50 bin adet boş makaron buldu. Şahsa ait işyerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda toplamda 56 bin 400 adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

11.07.2024 14:08
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Kastamonu'da bir işyerinde yapılan aramada 6 bin 400 adet doldurulmuş, 50 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, bir şahsın il merkezi ve Taşköprü ilçesinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Şahsa ait işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 6 bin 400 adet doldurulmuş, 50 bin adet boş olmak üzere toplam 56 bin 400 adet makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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