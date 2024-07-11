Kastamonu\'da yapılan aramada binlerce makaron ele geçirildi

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Kastamonu'da bir işyerinde yapılan aramada 6 bin 400 adet doldurulmuş, 50 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, bir şahsın il merkezi ve Taşköprü ilçesinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Şahsa ait işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 6 bin 400 adet doldurulmuş, 50 bin adet boş olmak üzere toplam 56 bin 400 adet makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU